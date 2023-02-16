В Киеве СБУ разоблачила канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк. Фото

В Киеве правоохранители ликвидировали канал нелегальных перевозок в временно оккупированные Крым и Донецк. Стоимость "билета" составляла 250 евро в одну сторону.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Часть доходов злоумышленники перечисляли в террористическую организацию "днр" в виде "налогов".

"Служба безопасности заблокировала канал незаконной переправки граждан во временно оккупированные районы Украины и в обратном направлении. Злоумышленники наладили трафик нелегальных пассажирских перевозок из Киева в временно захваченные Донецка и АР Крым. Маршрут пролегал через страны Центральной Европы, а дальше в РФ. "Перевозчики" заезжали во временно оккупированные регионы Украины с территории страны-агрессора. А это – незаконное пересечение государственной границы нашего государства", – подчеркнули в СБУ.

В пресс-службе добавили, для того чтобы беспрепятственно проезжать по территории страны-агрессора перед границей с РФ водитель пересаживал пассажиров в другой автобус на российских номерах. Это транспортное средство также принадлежало компании злоумышленника.

Еженедельно "бизнесмены" перевозили десятки клиентов, а стоимость "билета" составляла 250 евро в одну сторону.

"При этом часть полученных доходов организаторы "рейсов" перечисляли в бюджет террористической организации "днр" в виде "налогов" за коммерческую деятельность. Установлено, что к организации канала причастен руководитель столичной компании-перевозчика. К противоправной деятельности он привлек двух своих сыновей, которые находятся за границей", – уточнили в СБУ

Для нелегальных перевозок дельцы использовали 6 автобусов из автопарка предприятия. Во время обысков в офисе и по месту жительства организатора схемы стражи порядка обнаружили бортовые журналы, маршрутные листы, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

Правоохранители сообщили организатору и одному из его сообщников о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который может быть причастен к схеме переправки призывников через границу Украины. Стоимость его услуг составляла до 7,5 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!