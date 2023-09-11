newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,0 т.
Злоумышленнику сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители разоблачили детективное агентство, которое "продавало" данные о личной жизни граждан. Средняя стоимость одного "досье" составила 200 долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ДБР разоблачили в Киеве детективное агентство, которое "торговало" информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, организатором агентства оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг. Под прикрытием легального бизнеса он выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины.

В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото
В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото

Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы. Средняя стоимость одного досье составляла 200 долларов США – сумма зависела от объема собранной информации.

В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото

"Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого – действующего должностного лица Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за "услуги" получал на банковскую карточку своего близкого родственника", – добавили в СБУ.

В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото

В настоящее время "детективу" сообщили о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом. Его сообщника, чиновника полиции, отстранили от службы и сообщили о подозрении в несанкционированных действиях с информацией совершенных лицом, имеющим право доступа к ней.

В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Украины (2006-2007) Сергей Полищук заочно получил подозрение о государственной измене. Он за деньги ФСБ РФ отрицал существование нашей страны на токшоу кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!