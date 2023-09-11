В Киеве СБУ разоблачила детективное агентство, которое "торговало" данными граждан: средняя стоимость "досье" составляла $200. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили детективное агентство, которое "продавало" данные о личной жизни граждан. Средняя стоимость одного "досье" составила 200 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ДБР разоблачили в Киеве детективное агентство, которое "торговало" информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, организатором агентства оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг. Под прикрытием легального бизнеса он выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины.

Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы. Средняя стоимость одного досье составляла 200 долларов США – сумма зависела от объема собранной информации.

"Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого – действующего должностного лица Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за "услуги" получал на банковскую карточку своего близкого родственника", – добавили в СБУ.

В настоящее время "детективу" сообщили о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом. Его сообщника, чиновника полиции, отстранили от службы и сообщили о подозрении в несанкционированных действиях с информацией совершенных лицом, имеющим право доступа к ней.

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