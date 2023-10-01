В Киеве с поличным задержали "закладчика": злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Фото

В Дарницком районе Киева правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял наркотики методом закладок. У него при поверхностном осмотре обнаружили 10 пакетиков с запрещенным веществом, а еще 15 – он уже успел оставить на тайниках.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время отработки Дарницкого района они остановили мужчину, который что-то прятал в сквере на улице Елочной. Во время общения выяснилось, что у мужчины есть запрещенные вещества.

"Проведя поверхностную проверку, сотрудниками полиции обнаружили у нарушителя 10 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом. Правоохранители установили, что наркодилер на прилегающей территории успел оставить в тайниках 15 пакетиков для своих клиентов. Все закладки полицейскими изъяты", – рассказали в пресс-службе.

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Задержанным оказался 23-летний киевлянин. Вывод химической экспертизы показал, что изъятое является психотропным веществом – соли Альфа-PVP. По факту сбыта наркотических или психотропных веществ возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков и психотропов. Ежемесячный доход от "бизнеса" составлял более 1,5 миллионов гривен.

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