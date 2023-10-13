В Киеве с поличным задержали наркоторговца: у мужчины изъяли более 40 свертков с "товаром". Фото

В Святошинском районе Киева правоохранители с поличным задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра у него нашли и изъяли почти 40 свертков с запрещеным веществом, а еще несколько он успел положить в специальные тайники.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время отработки территории Святошинского района на улице Якуба Коласа они заметили гражданина, который подозрительно себя вел. Во время общения он признался, что у него есть запрещенные вещества.

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"В ходе поверхностного осмотра у мужчины полицейские обнаружили 38 свертков психотропного вещества соли Альфа-PVP, которые он хранил в целях сбыта. Также мужчина показал места, где он уже успел сделать тайники с 4 свертками с аналогичным наркотиком. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель. Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертное исследование", – рассказали в пресс-службе.

По факту сбыта наркотических и психотропных веществ открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан уроженец РФ, подозреваемый в причастности к ограблению. Злоумышленник жестоко избил прохожего, отобрал у него рюкзак и скрылся.

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