В Киеве с поличным задержали налоговика, который требовал взятки. Фото

В Киеве правоохранители задержали работника налоговой службы столицы во время получения взятки. Мужчина обещал за тысячу долларов США списать гражданину налоговые обязательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в налоговую службу Киева обратился гражданин, который хотел выяснить, на каких основаниях было наложено обременение на движимое имущество его близких лиц. Кроме того, он пытался узнать какие есть возможности для его отмены.

"Во время предоставления консультации по этим вопросам 39-летний налоговик сообщил, что в связи с имеющейся задолженностью по уплате отдельных видов налогов декларанту была начислена пеня, что также повлекло наложение обременений на имущество должника. При этом чиновник предложил списать начисленную пеню и снять все действующие обременения при уплате основной суммы налоговых обязательств, а также передачи неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов США", – рассказали в прокуратуре.

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Налоговик был задержан 13 октября после получения взятки. По факту получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство. Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве был разоблачен адвокат, который путем мошенничества завладел 10 тыс. дол. США клиента. В ходе обысков деньги, которые злоумышленник получил от мужчины, нашли в принтере.

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