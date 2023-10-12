В Киеве разоблачили адвоката, который "заработал" на своем клиенте $10 тыс. Фото

В Киеве разоблачили адвоката, который путем мошенничества завладел 10 тыс. долларами США своего клиента. Во время обысков деньги, которые злоумышленник получил от мужчины, нашли в принтере.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, адвокат решил воспользоваться тем, что его клиент не является специалистом в области права и не знаком с порядком судебного процесса. Злоупотребляя доверием потерпевшего и запугивая его, злоумышленник завладел средствами мужчины на сумму 10 тыс. долларов США.

"Эта сумма якобы предназначалась для передачи судьям Кассационного административного суда в составе Верховного Суда для решения дела в пользу потерпевшего. Однако подозреваемый намеревался использовать эти деньги по своему усмотрению", – рассказали в прокуратуре.

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В пресс-службе уточнили, что ранее предприниматель из Ровенской области обжаловал решение Государственной налоговой службы относительно доначисленных налогов и уже выиграл суды первой и апелляционной инстанций. Допустив, что ГНС может не согласиться с принятыми судами решениями и подать кассационную жалобу, бизнесмен обратился к адвокату за правовой консультацией.

После того как потерпевший осознал неправомерность действий своего адвоката, он обратился с заявлением в милицию. Во время проведения обысков в офисе злоумышленника изъяли технику, с помощью которой он вел переписку с потерпевшим и 10 тыс. долларов США, спрятанные в принтере.

Адвокату сообщили о подозрении в мошенничестве и подстрекательстве даче взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве следователи сообщили о подозрении адвокату. Он побудил свою клиентку, являющуюся гражданкой РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен за беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

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