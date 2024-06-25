В Киеве с поличным задержали квартирных воров-рецидивистов. Подробности и фото

В столичных Бортничах в Киеве правоохранители с поличным задержали квартирных воров. По информации следствия, злоумышленниками оказались двое мужчин, ранее уже имевших проблемы с законом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей Киева, они получили оперативную информацию о двух местных жителях, причастных к совершению квартирной кражи. Полицейские задержали злоумышленников во время очередного преступления в частном доме.

"Злоумышленниками оказались жители Киева 33 и 26 лет, ранее отбывавшие наказание за кражи и хранение наркотиков. Они отследили отсутствие владельцев и с помощью специального устройства повредили входную дверь и проникли в дом", – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, а другому – круглосуточный домашний арест.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить охранника дома, похитившего деньги хозяев. Злоумышленник забрал из шкафа около 230 тысяч гривен наличными, подаренные молодоженам на свадьбу.

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