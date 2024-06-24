Украл около 230 тыс. грн, подаренные молодоженам на свадьбу: в Киеве будут судить охранника дома. Фото

В Киеве будут судить охранника дома, похитившего деньги хозяев. Злоумышленник забрал из шкафа около 230 тысяч гривен наличными, подаренные молодоженам на свадьбу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Весной этого года в полицию Киева обратились жители частного дома в Подольском районе с сообщением о том, что их обокрали. Заявители рассказали правоохранителям, что долгое время отсутствовали дома, а когда вернулись – обнаружили исчезновение около 230 тысяч гривен, подаренных им на свадьбу", – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что к совершению преступления причастен 43-летний охранник дома. Мужчина имел свободный доступ к жилищу, поэтому беспрепятственно заходил в дом хозяев и на протяжении восьми месяцев похищал из тайника их средства, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.

Следствие по факту кражи, совершенной в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить женщину, совершившую квартирную кражу в Деснянском районе. Злоумышленница забрали из жилья ювелирное украшение и телефон, с помощью которого расплатилась в магазине.

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