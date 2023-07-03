В Киеве с поличным задержали еще одного серийного вора прокатных электросамокатов. Фото

В Дарницком районе Киева правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж прокатных электросамокатов. Во время обысков у него обнаружили большое количество разобранных транспортных средств, а также гранату.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в последнее время к ним поступили многочисленные обращения о воровстве электросамокатов и их запчастей. Представители компаний, предоставляющих услуги проката, сообщали, что неизвестные разукомплектовали много транспортных средств, а некоторые самокаты были похищены. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его ночью во время попытки очередной кражи.

"Задержанным оказался 37-летний местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение краж и незаконное завладение транспортным средством. Злоумышленник передвигался на велосипеде, и в его рюкзаке мы обнаружили аккумуляторную батарею, которую он снял с другого электросамоката, а также инструменты для совершения преступлений", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков дома у задержанного обнаружили большое количество комплектующих к самокатам и два электротранспорта. Кроме того, у него изъяли гранату Ф-1 с запалом и патроны к автоматическому оружию.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, и незаконного обращения с боевыми припасами злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в кражах. Якобы он похищал прокатные электросамокаты, а затем разбирал их на запчасти для дальнейшей продажи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!