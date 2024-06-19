В Киеве с поличным задержали 19-летнего наркосбытчика. Подробности и фото

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" правоохранители обнаружили у 19-летнего пассажира свертки с наркотиками. По информации следствия, он сбывал запрещенные вещества путем закладок и сообщал "клиентам" размещение товара, отправляя СМС с геолокацией.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"На днях на станции киевского метро "Зверинецкая" стражи порядка остановили пассажира, который вел себя подозрительно. В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили в рюкзаке молодого человека свертки с наркотическими веществами и вызвали следственно-оперативную группу. Прибывшие на место происшествия оперативники зафиксировали факт правонарушения и опросили подозреваемого. В дальнейшем правоохранители установили, что наркосбытчик делал закладки в столичном парке и сбрасывал "клиентам" СМС-сообщения с геолокацией тайника", – рассказали в полиции.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника 34 свертка с каннабисом и 25 свертков с метамфетамином, а также обнаружили 19 пакетов с наркотиками по точкам геолокаций. Все изъятые вещества сотрудники полиции направили на экспертное исследование, а нарушителя задержали.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух братьев и их знакомую, которые, по информации следствия, продавали наркотики под видом сладостей. Во время обысков у них изъяли "товар" почти на 800 тысяч гривен.

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