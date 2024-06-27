В Киеве с поличным задержали 18-летнего юношу, который делал закладки с наркотиками. Фото

В Киеве участковые офицеры полиции с поличным задержали 18-летнего парня по подозрению в сбыте наркотических средств. На месте происшествия правоохранители обнаружили 19 закладок с "товаром", которые нарушитель успел спрятать.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время профилактической отработки Дарницкого района участковые офицеры на территории парка Партизанской славы обнаружили парня, у которого во время проверки документов обнаружили сверток с каннабисом.

"Изъяли у нарушителя запрещенные вещества и во время проверки его мобильного телефона обнаружили фото местонахождение 19 закладок с наркотическим веществом, которые он оставил ранее в тайниках на территории парка, которые были в дальнейшем изъяты", – рассказали в пресс-службе.

Молодого человека, которым оказался 18-летний житель столицы, а изъятое вещество направили на соответствующую экспертизу. По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств с целью сбыта возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, занимавшихся сбытом кокаина. Во время обысков у них изъяли "товар" на 4 миллиона гривен.

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