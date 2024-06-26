Изъяли кокаина на 4 млн грн: в Киеве правоохранители задержали подозреваемых в наркоторговле. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, занимавшихся сбытом кокаина. Во время обысков у них изъяли "товар" на 4 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, наркобизнес наладили четыре человека: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина обеспечивали поставки кокаина в столицу и передавали своим сообщникам - двоим мужчинам, 1968 и 1970 года рождения. Последние обеспечивали непосредственный сбыт наркотика как оптовыми партиями так и в розницу.

"Фигурантов задержали во время сбыта очередной партии кокаина, однако один из них, поняв, что его разоблачили, пытался скрыться на собственном автомобиле, однако правоохранители догнали его и задержали. Во время проведения обысков у сообщников изъяли пол килограмма кокаина, гранату со страстью, деньги приобретенные преступным путем и три автомобиля. Примерная стоимость изъятого наркотика по ценам "черного" рынка – 4 миллиона гривен", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили фармацевтов и владельца аптеки, которые без рецепта продавали сильнодействующие наркосодержащие лекарственные препараты. "Бизнес" приносил злоумышленникам около 150 тысяч гривен в месяц.

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