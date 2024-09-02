В Киеве российская ракета повредила здание Исламского культурного центра. Все подробности и фото

В Киеве в понедельник, 2 сентября, во время российской ракетной атаки было повреждено здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Также пострадала расположенная в нем мечеть.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. К счастью, на этой локации никто не пострадал.

"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесли здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Здания Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт", – рассказал Чубаров.

Он добавил, что по словам заместителя муфтия мусульман Крыма, военного капеллана Сулеймана Хайруллаева, к счастью обошлось без человеческих жертв.

"Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", – подчеркнул Чубаров.

Стоит добавить, что обломки ракеты уничтожили офисное здание рядом с Исламским культурным центром. Кроме того, были повреждены и уничтожены несколько автомобилей благотворительной организации.

Напомним, утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ утром понедельника, 2 сентября, атаковала столицу с помощью ракет разных типов. В Киеве работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломки сбитых вражеских объектов повредили несколько зданий, в том числе в Голосеевском районе Киева.

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