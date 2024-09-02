Поврежден корпус котельной и перепуганные студенты: последствия российской атаки на Киев. Фоторепортаж

Страна-террорист РФ утром понедельника, 2 сентября, атаковала столицу с помощью ракет разных типов. В Киеве работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломки сбитых вражеских объектов повредили несколько зданий, в частности, в Голосеевском районе Киева.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Украинцев снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Так, утром 2 сентября страна-террорист РФ нанесла по Киеву удар с помощью ракет разных типов, а также пыталась атаковать город беспилотниками-камикадзе, которые были уничтожены на подступах. В столице работали силы противовоздушной обороны – есть сбитые вражеские объекты. К сожалению, обломки уничтоженных российских боеприпасов в нескольких районах города повредили несколько построек.

В частности, в Голосеевском районе в результате вражеской атаки было почти полностью разрушено здание котельной одного из столичных учебных заведений. Падение обломка российской ракеты привело к пожару, максимально оперативно потушенному спасателями.

Добавим, по предварительной информации, в столице из-за обстрела есть пострадавшие – известно о двух пострадавших, которым предоставляется вся необходимая помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

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