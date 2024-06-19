В Киеве рецидивист во время драки ограбил мужчину. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого 20-летнего молодого человека, который может быть причастен к грабежу в Соломенском районе. По информации следствия, злоумышленник во время драки с новым знакомым сорвал с его шеи золотую цепочку, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили информацию о том, что в Соломенском районе Киева на улице избили и ограбили 39-летнего мужчину.

"Злоумышленник на улице распивал алкогольные напитки с новыми знакомыми, где в дальнейшем между ним и 39-летним киевлянином возник внезапный конфликт, переросший в драку. Нарушитель сорвал с шеи потерпевшего драгоценное украшение, после чего скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские разыскали злоумышленника и изъяли у него золотую цепочку потерпевшего. Это 20-летний местный житель, неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник напал на девушку, вырвал у нее сумку с телефоном и деньгами, а затем скрылся.

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