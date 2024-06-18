В Киеве рецидивист среди бела дня ограбил девушку. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник напал на девушку, вырвал у нее сумку с телефоном и деньгами, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась 24-летняя киевлянка, которая сообщила, что на улице в Соломенском районе неизвестный выхватил у нее сумку с личными вещами, мобильным телефоном, а также деньгами в размере 5 тысяч гривен, и скрылся.

"В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники в течение двух часов разыскали злоумышленника и задержали его. Фигурантом оказался 34-летний уроженец Киевской области, который до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", – рассказали в полиции.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к грабежам. Злоумышленник приглашал к себе прохожих на застолье, а затем отнимал их ценные вещи.

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