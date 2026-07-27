В Киеве рецидивист в ходе конфликта жестоко убил знакомого. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил жестокое убийство в Соломенском районе. В ходе конфликта ранее судимый злоумышленник достал нож и нанес им знакомому многочисленные смертельные ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено на днях в Соломенском районе Киева. Вечером к ним поступило сообщение от женщины, которая заявила, что её знакомый во время совместного отдыха убил другого участника компании.

Полицейские установили, что в арендованной квартире отдыхали четверо человек – трое мужчин и заявительница, которые распивали алкогольные напитки. Во время застолья между двумя участниками вспыхнула словесная перепалка.

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"В разгар ссоры 30-летний киевлянин, являющийся военнослужащим и находящийся в статусе СЗЧ, ранее судимый за имущественные преступления, схватил складной нож и нанес 44-летнему знакомому несколько ударов, в том числе в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан, и ему было предъявлено подозрение по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полицейские также обратились в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к убийству в Днепровском районе. Злоумышленник во время ссоры забил знакомую до смерти рукояткой от швабры.

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