В Киеве мужчина во время конфликта забил до смерти знакомую рукояткой швабры. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к убийству в Днепровском районе. Во время ссоры злоумышленник забил знакомую до смерти рукояткой швабры.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, преступление было совершено в Днепровском районе Киева. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил без признаков жизни хозяйку квартиры, в которой он временно проживал. Следователи выяснили, что накануне вечером между знакомыми вспыхнул конфликт.

"Мужчина разозлился из-за того, что женщина якобы злоупотребляла алкоголем. В разгар ссоры он схватил алюминиевую ручку от швабры и несколько раз ударил 51-летнюю хозяйку квартиры по голове. После этого он лег спать, а на следующее утро обнаружил, что женщина мертва", – добавили в пресс-службе.

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Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть киевлянки наступила в результате тяжких телесных повреждений. Полицейские задержали 41-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к убийству в Святошинском районе. Злоумышленник во время конфликта избил, а затем задушил знакомую.

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