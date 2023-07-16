В Киеве рецидивист угнал автомобиль, а затем на нем въехал в дерево. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угнал авто, а затем на нем въехал в дерево. Злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Луганской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Русановская Набережная кто-то угнал его автомобиль "ВАЗ".

"Около полуночи, во время отработки преступления, мы получили вызов от женщины. Она сообщила, что видела, как неизвестный, на легковушке, врезалась в дерево и убежал, оставив транспортное средство во дворе. На месте происшествия мы выяснили, что это разыскиваемый это нами автомобиль", – рассказали в пресс-службе.

Через несколько часов злоумышленника обнаружили и задержали. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений уроженец Луганщины, 1992 года. Нарушитель попал в салон чужого автомобиля, повредив отверткой замок в дверях.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина избил водителя Mitsubishi Lancer, а затем угнал его машину. В дальнейшем злоумышленник попал на этом автомобиле в ДТП.

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