В Киеве мужчина избил водителя, угнал его авто и попал в ДТП. Фото и видео

В Киеве мужчина избил водителя Mitsubishi Lancer, а затем угнал его машину. В дальнейшем злоумышленник попал на этом автомобиле в ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от мужчины о том, что на Оболонском проспекте неизвестный ударил его и угнал автомобиль Mitsubishi Lancer. С помощью камер системы "Безопасный город" движение авто удалось отследить.

"Следовательно патрульные по полученному ориентированию обнаружили машину и нарушителя за рулем на улице Левка Лукьяненко. За это время мужчина успел попасть в ДТП. Злоумышленником оказался местный житель, 1984 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности", – рассказали в пресс-службе.

По факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное производство, а задержанному поставлено в известность о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к угону авто. Злоумышленник поспорил с друзьями и угнал чужую машину.

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