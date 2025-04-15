В Киеве рецидивист ударил военного ножом в грудь. Подробности дела и фото

В Киеве стражи порядка задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, едва не убил военного в Оболонском районе. Злоумышленник во время ссоры ударил воина ножом в грудь, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от медиков о том, что в Оболонском районе Киева по улице Бережанской лежит мужчина с ножевым ранением. На месте происшествия полицейские выяснили, что между военным и мужчиной, которые находились у подъезда одного из домов, возник конфликт.

"Ссора быстро переросла в драку, во время которой злоумышленник достал из кармана нож и ударил военного в грудь. После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия, избавившись от орудия преступления. Пострадавшего военного доставили с проникающим ножевым ранением грудной клетки в медицинское учреждение", – добавили в пресс-службе.

Уже на следующий день стражи порядка разыскали и задержали злоумышленника – им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний киевлянин. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения пострадавшему возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали жителя другой области, который, по информации следствия, убил знакомого. Злоумышленник приехал в гости к другу, а затем во время ссоры битой избил его до смерти.

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