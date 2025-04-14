В Киеве гость-рецидивист битой избил насмерть владельца квартиры. Подробности дела и фото

Правоохранители Киева задержали жителя другой области, который, по информации следствия, убил знакомого. Злоумышленник приехал в гости к другу, а затем, во время ссоры битой избил его до смерти.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель многоэтажки в Подольском районе из сообщения о том, что нашел своего избитого соседа без сознания.

"На месте происшествия полицейские установили, что 45-летний потерпевший пригласил знакомого и вместе они распивали алкогольные напитки. В дальнейшем гость под надуманным предлогом, что товарищ якобы ему задолжал, спровоцировал конфликт и драку. Фигурант деревянной битой жестоко избил владельца квартиры", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько дней скончался. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался ранее судимый 45-летний житель Житомира.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, во время конфликта смертельно ранил знакомого в Дарницком районе. Злоумышленник нанес ножевое ранение пришедшему к нему в гости товарищу.

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