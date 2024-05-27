В Киеве рецидивист среди бела дня ограбил пенсионерку: преступление зафиксировала камера. Видео

Правоохранителям Киева понадобилось меньше суток, чтобы задержать ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, среди бела дня ограбил пенсионерку. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним с сообщением об ограблении обратилась пенсионерка. Она рассказала, что возвращалась из магазина домой, как вдруг к ней сзади подбежала неизвестная, сорвала с ее шеи золотую цепочку и сбежала.

"Мы оперативно установили личность злоумышленника и передали ориентировку всем подразделениям. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Киевщины, который в прошлом году уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. В течение суток мы установили местонахождение злоумышленника и задержали его", – уточнили в пресс-службе.

По акту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнице, которая на столичных Теремках в течение часа ограбила двух женщин. Она посреди улицы выхватила у прохожей сумку и убежала, а потом пыталась похитить деньги у посетительницы местного ресторана.

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