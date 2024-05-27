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В Киеве рецидивист среди бела дня ограбил пенсионерку: преступление зафиксировала камера. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
2,7 т.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого

Правоохранителям Киева понадобилось меньше суток, чтобы задержать ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, среди бела дня ограбил пенсионерку. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним с сообщением об ограблении обратилась пенсионерка. Она рассказала, что возвращалась из магазина домой, как вдруг к ней сзади подбежала неизвестная, сорвала с ее шеи золотую цепочку и сбежала.

В Киеве рецидивист среди бела дня ограбил пенсионерку: преступление зафиксировала камера. Видео

"Мы оперативно установили личность злоумышленника и передали ориентировку всем подразделениям. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Киевщины, который в прошлом году уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. В течение суток мы установили местонахождение злоумышленника и задержали его", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве рецидивист среди бела дня ограбил пенсионерку: преступление зафиксировала камера. Видео
В Киеве рецидивист среди бела дня ограбил пенсионерку: преступление зафиксировала камера. Видео

По акту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнице, которая на столичных Теремках в течение часа ограбила двух женщин. Она посреди улицы выхватила у прохожей сумку и убежала, а потом пыталась похитить деньги у посетительницы местного ресторана.

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