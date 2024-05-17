Меньше чем через час ограбила двух женщин на Теремках: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнице, которая на столичных Теремках в течение часа ограбила двух женщин. Она посреди улицы выхватила у прохожей сумку и убежала, а потом пыталась похитить деньги у посетительницы местного ресторана.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение от жительницы столицы о том, что на Теремках неизвестная женщина толкнула ее и вырвала из рук сумку с личными вещами. Во время выяснения всех обстоятельств происшествия правоохранителям сообщили о еще одном факте открытого завладения чужим имуществом в находящемся неподалеку местном ресторане.

"Как оказалось, неизвестная зашла в помещение заведения и, когда одна из посетительниц оплачивала счет, выхватила деньги и пыталась скрыться, но была остановлена работниками заведения до приезда полицейских. Следствием установлено, что к обоим фактам причастна ранее не судимая 33-летняя уроженка Ивано-Франковской области", – уточнили в полиции.

По факту грабежа и покушения на грабеж, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил 70-летнюю женщину. На остановке общественного транспорта злоумышленник выхватил из рук пенсионерки сумку с деньгами и личными вещами и скрылся.

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