Под Киевом мужчина убил мать своей сожительницы, а тело спрятал в лесополосе. Подробности дела

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, забил до смерти мать своей сожительницы. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело жертвы в лесополосе.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, поступило сообщение от дочери об исчезновении её 83-летней матери с места проживания в селе Княжичи.

"Правоохранители установили, что в частном доме между 50-летним злоумышленником и матерью сожительницы возникла ссора, в ходе котороймужчина нанес женщине несколько ударов кулаком в область лица. От полученных травм пострадавшая упала на пол и потеряла сознание. Впоследствии женщина скончалась на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что, пытаясь избежать ответственности, злоумышленник спрятал тело женщины в лесополосе недалеко от дома и прикрыл его травой и ветками.

Главные истории дня

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался убить товарища. Злоумышленник бросил боевую гранату под ноги знакомого из-за непогашенного долга.

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