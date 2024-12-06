В Киеве рецидивист пытался сжечь авто полиции, потому что его остановили во время комендантского часа. Подробности и фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к поджогу автомобиля полиции. Таким образом нарушитель комендантского часа решил отомстить правоохранителям, которые ночью остановили его на улице.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они установили личность злоумышленника, бросившего бутылку с легковоспламеняющейся смесью на территорию управления полиции. Им оказался 26-летний уроженец Харькова, неоднократно имевший проблемы с законом.

"Как выяснилось, накануне наряд полиции доставил мужчину – нарушителя комендантского часа – в районное управление полиции для проверки. За что последний решил отомстить правоохранителям и поджечь служебный автотранспорт, находившийся на территории админздания", – рассказали в пресс-службе.

Мужчина приобрел легковоспламеняющуюся смесь и другие элементы, необходимые для так называемого "коктейля Молотова". Одел неприметную одежду и капюшон, дождавшись удобного момента, подошел к полицейскому управлению, поджег бутылку с веществом, швырнул ее через забор в сторону припаркованных авто, а затем скрылся. К счастью, смесь не вспыхнула и никто не пострадал.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в законченном покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогам военных автомобилей в Киеве и области. Один из них, ранее судимый мужчина, сжег внедорожник ВСУ в Деснянском районе столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!