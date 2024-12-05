Поджигали авто ВСУ в Киеве и области: СБУ и Нацполиция задержали троих злоумышленников. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогам военных автомобилей в Киеве и области. Один из них, ранее судимый мужчина, сжег внедорожник ВСУ в Деснянском районе столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины и столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"По горячим следам задержан 24-летний житель столицы, ранее отбывший тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество. После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить "тестовую" задачу: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали", – рассказали правоохранители.

В Службе безопасности добавили, что еще двое злоумышленников были разоблачены в одном из поселков Фастовского района, где они арендовали квартиру. Их задержали сразу после того, как они подожгли вернувшийся с передовой служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Вражеские приспешники зафиксировали возгорание авто на камеры мобильных телефонов и отправили соответствующий "отчет" своему российскому куратору. По данным следствия, злоумышленники три года назад прибыли в столичный регион с Донбасса в качестве переселенцев. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой", – уточнили в СБУ.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с начала года зафиксировано 18 особо тяжких преступлений, совершенных по заказу российских спецслужб. В частности, речь идет о терактах и диверсиях.

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