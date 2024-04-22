В Киеве рецидивист ограбил 78-летнюю женщину: преступление зафиксировали камеры наблюдения. Видео

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил 78-летнюю женщину. Злоумышленник проследил за пенсионеркой от магазина до подъезда дома, выхватил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

По словам правоохранителей, к ним обратилась пожилая женщина с сообщением о том, что ее ограбил неизвестный мужчина.

"В ходе проведения следственных розыскных мероприятий правоохранители установили, что нарушитель проследил за пенсионеркой от магазина до подъезда дома, где выхватил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 29-летний уроженец Киевщины", – рассказали в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить злоумышленников, совершивших разбойное нападение в центре города. Двое нападавших ударили военного кирпичом по голове, отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

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