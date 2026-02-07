В Киеве рецидивист обустроил точку продажи наркотиков в своей квартире. Фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков. Злоумышленник продавал товар "клиентам" не выходя из квартиры.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, 42-летний житель Соломенского района, имея непогашенную судимость за совершение наркопреступления, хранил в квартире психотропы, подготовленные для дальнейшего распространения.

"Клиенты" самостоятельно приходили к нему домой, где он лично отдавал им "товар" в руки. Во время обыска следователи изъяли у фигуранта амфетамин. Дельца задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного хранения психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, торговал наркотиками и психотропами. Во время обыска у него нашли елку, украшенную пакетиками с "товаром".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!