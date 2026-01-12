Украсил елку пакетиками с наркотиками: в Киеве задержали иностранца, который распространял запрещенные вещества. Фото

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, торговал наркотиками и психотропами. Во время обыска у него нашли елку, украшенную пакетиками с "товаром".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в начале января они получили информацию о том, что неизвестный распространяет на территории района наркотики. Было установлено, что к преступлению причастен 41-летний иностранец, который снимает квартиру в центре Киева. Его задержали во время получения почтового отправления с "товаром".

"Правоохранители установили, что фигурант получал наркотические средства и психотропные вещества через почтовые отправления от "куратора" из закрытого телеграмм-канала, а в дальнейшем реализовывал их на территории Киева", – уточнили в пресс-службе.

Во время задержания и обыска по месту жительства дельца полицейские обнаружили и изъяли значительное количество наркотиков. В частности 4-ММС, амфетамин, МДМА, 35 марок ЛСД и около 1 килограмма каннабиса, а также елку, украшенную пакетиками с "товаром".

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают каналы поставки наркотиков, круг лиц, причастных к функционированию Telegram-канала, а также возможных сообщников задержанного как на территории Украины, так и за ее пределами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали иностранца, у которого нашли и изъяли 4 кг кокаина. Стоимость "товара" составляет около 35 млн гривен.

