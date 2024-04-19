В Киеве рецидивист избил насмерть пенсионера и пытался избежать ответственности. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, избил до смерти пенсионера, у которого проживал. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник даже придумал историю, чтобы доказать свою непричастность.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в Оболонском районе столицы. В них поступило сообщение о том, что в квартире обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На месте установлено, что погибшим оказался 71-летний местный житель. Последний около двух недель жил с квартирантом.

"Чтобы ввести в заблуждение следствие, злоумышленник рассказал, что пенсионера якобы избили неизвестные на улице. Однако в дальнейшем мы выяснили, что в тот вечер между потерпевшим и гостем возник конфликт, в ходе которого последний набросился на пенсионера и нанес ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Полицейские задержали 40-летнего киевлянина – известно, что он неоднократно привлекался к ответственности за кражи и мошенничество, а также месяц назад уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на умышленное убийство.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор ранее судимому мужчине, убившему знакомого. Находясь в гостях, злоумышленник во время конфликта схватил кухонный нож и ударил им хозяина в живот и шею, в результате чего последний умер.

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