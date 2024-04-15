Убил хозяина квартиры во время ссоры, а затем обворовал: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор ранее судимому мужчине, убившему знакомого. Находясь в гостях, злоумышленник во время конфликта схватил кухонный нож и ударил им хозяина в живот и шею, в результате чего последний умер.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 15 лет убийца проведет за решеткой.

"Событие произошло в Оболонском районе столицы. Тогда в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что в квартире на Оболонском проспекте обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Правоохранители установили, что во время застолья между хозяином и гостем возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой фигурант схватил кухонный нож и ударил им хозяина в живот и шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно задержали – им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Кроме того, в ходе досудебного расследования было дополнительно установлено, что после совершения убийства подозреваемый похитил мобильный телефон потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и воровстве и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновными двух злоумышленников, причастных к жестокому убийству. Они из-за мести избили мужчину, а затем подожгли его – от полученных ожогов и травм пострадавший погиб.

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