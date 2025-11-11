В Киеве рецидивист из-за ревности пытался убить сожителя своей жены. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к покушению на убийство. Злоумышленник из-за ревности пытался зарезать сожителя своей жены.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Напал с ножом из-за ревности

По словам правоохранителей, происшествие произошло в конце октября в подъезде дома в Шевченковском районе на улице Деревлянской. Было установлено, что мужчина приехал к месту жительства своей жены, с которой они уже долгое время не жили вместе, официально находясь в браке.

"На лестничной площадке между супругами возникла ссора, в которую вмешался сожитель женщины. Во время схватки мужчина нанес новому избраннику жены не менее семи ударов ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающими ранениями груди и живота", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит нападавшему

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника на чердаке дома в Святошинском районе, где он скрывался. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления киевлянин 1982 года рождения.

По факту незаконченного покушения на убийство начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Злоумышленник во время конфликта ранил ножом посетителя развлекательного заведения в Голосеевском районе города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!