В Киеве иностранец в клубе едва не убил парня, который встал на защиту девушки. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Злоумышленник во время конфликта ранил ножом посетителя развлекательного заведения в Голосеевском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напал с ножом на мужчину

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что возле одного из развлекательных заведений в Голосеевском районе Киева ранили мужчину.

"Полицейские предварительно установили, что злоумышленник, 21-летний иностранец, находясь на террасе клуба, начал приставать к незнакомой девушке. 20-летний киевлянин, который находился в ее компании, сделал ему замечание и пытался прекратить вызывающее поведение", – рассказали в пресс-службе.

В ответ злоумышленник спровоцировал драку, достал нож и ударил оппонента три раза в область грудной клетки и руки. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

Что грозит злоумышленнику

По фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений и хулиганства начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

