В Киеве рецидивист битой забил до смерти знакомого. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к жестокому убийству. Злоумышленник до смерти избил битой своего знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в апреле в Подольское управление полиции поступило сообщение об обнаружении избитого мужчины без сознания.

Тогда полицейские установили, что 45-летний потерпевший пригласил к себе в гости знакомого и вместе они распивали алкогольные напитки. В дальнейшем гость под надуманным предлогом, что товарищ якобы ему задолжал, спровоцировал конфликт и драку и деревянной битой жестоко избил владельца квартиры.

"Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, внутримозговым кровоизлиянием, многочисленными ушибами головы. Несмотря на усилия врачей, от полученных телесных повреждений киевлянин через несколько дней умер", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – им оказался 46-летний житель Житомира. Известно, что мужчина ранее уже был судим за убийство, избиение и хулиганство. Тогда мужчине сообщили о подозрении, а на днях обвинительный акт направили в суд.

