Угрожала рассказать об их отношениях: на Киевщине мужчина жестоко убил любовницу. Подробности дела

В Броварском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник деревянной палкой забил до смерти женщину – она пригрозила рассказать об их отношениях сожительнице нападавшего.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

На днях в полицию обратилась гражданка, которая сообщила об исчезновении своей сестры – жительницы столицы, и указала вероятное место ее пребывания. Во время проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело женщины в гаражном помещении в городе Березань.

Следователи установили, что накануне злоумышленник вместе с 44-летней киевлянкой употреблял алкогольные напитки в гараже. Впоследствии между ними возник словесный конфликт из-за угроз потерпевшей рассказать об их отношениях сожительнице злоумышленника.

"Во время ссоры мужчина нанес удар ладонью в лицо потерпевшей, в результате чего она упала. В дальнейшем нанес несколько ударов деревянной палкой по ее голове и туловищу, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Нападавшего – 43-летнего жителя Киевской области задержали по месту жительства. По факту умышленного убийства начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания об остановке. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!