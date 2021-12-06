В Киеве ребенок попал под машину: перебегал дорогу в запрещенном месте. Видео

В Киеве на Подоле автомобиль сбил мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Ребенка госпитализировали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в полиции. ДТП произошло на улице Константиновской (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собеседник уточнил, что первую помощь ребенку предоставили правоохранители. Затем его забрали медики в больницу.

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Как уточняется в Telegram-канале dtp.kiev.ua, мальчику примерно 10 лет. После столкновения с машиной он не мог встать. Его забрали в "Охматдет".

Отметим, что с января по октябрь 2021 года в Украине произошло более 154 тысяч автомобильных аварий, в которых погибли более 2,5 тысячи человек и еще почти 25 тысяч получили разного рода травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в Черниговской области мусоровоз сбил шестилетнюю девочку – она вместе со своей мамой выбрасывали мусор в контейнер на улице, а когда они отходили, грузовик задел ребенка. От полученных травм девочка скончалась.