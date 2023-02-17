В Киеве разоблачили злоумышленницу, которая оправдывала действия оккупантов и распространяла российскую пропаганду. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили 43-летнюю женщину, которая оправдывала действия оккупантов и распространяла российскую пропаганду. Ей сообщили о подозрении.

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Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, женщина после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину, распространяла материалы в поддержку действий страны-агрессора и оправдывания ее действий против нашей страны. Для этого она использовала собственный аккаунт в социальной сети Facebook", – рассказали в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли у 43-летней киевлянки мобильный телефон с поличным. Экспертиза подтвердила, что опубликованные материалы оправдывали и отрицали вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины, начатую в 2014 году. По этому факту злоумышленницы сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в коллаборационизме. Злоумышленник сотрудничал с врагом и помог переименовать улицы на временно оккупированной Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пособницу российских захватчиков, которая была "главной специалистом отдела экономического развития" в оккупационной администрации Купянска Харьковской области. Она перешла на сторону противника в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в коллаборационизме. Злоумышленник сотрудничал с врагом на временно оккупированной Луганщине, а затем пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.

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