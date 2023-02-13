В Киеве коллаборант из Луганской области пытался трудоустроиться в представительстве Красного Креста. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в коллаборационизме. Злоумышленник сотрудничал с врагом на временно оккупированной Луганщине, а затем пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Служба безопасности задержала в Киеве вражеского приспешника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины. Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками" управления пенсионного фонда "лнр" в Новопсковском районе", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Службы безопасности еще в 22 году разоблачили коллаборанта, задокументировали его деятельность и объявили в розыск. В ходе оперативных действий СБУ установила, что он скрыто прибыл в столицу. В Киеве злоумышленник пытался "легализироваться" под видом волонтера местного представительства Общества Красного Креста Украины.

"Во время "трудоустройства" в гуманитарное учреждение коллаборант выдавал себя за переселенца из Луганщины и скрыл факты своего сотрудничества с агрессором. В дальнейшем он планировал уйти от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения. Его своевременно разоблачили и задержали", – добавили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что задержанным является житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал страну-террориста. Он предложил ее представителям свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен в состав местной оккупационной администрации.

Находясь на "должности", он следовал указаниям РФ о распространении кремлевского режима на территории региона. Также он принимал участие во внедрении на территории Луганской области "рублевой зоны" из-за пенсионных выплат. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в коллаборационизме. Злоумышленник сотрудничал с врагом и помог переименовать улицы на временно оккупированной Луганской области.

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