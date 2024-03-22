В Киеве разоблачили злоумышленников, сбывавших психотропы: "бизнес" приносил более 10 млн грн прибыли в год. Фото и видео

В Киеве стражи порядка разоблачили четырех местных жителей, которые, по данным следствия, организовали продажу психотропы через Telegram. Годовой доход от "бизнеса" приносил им более 10 миллионов гривен прибыли в год.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Установлено, что сбыт запрещенных веществ наладили двое мужчин и две женщины. Они обустроили квартиру одной из фигуранток под фасовочный цех и склад, где хранили психотропы и фасовали их на дозы", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники предлагали "товар" через Telegram-каналы, а реализовывали – в Киеве через закладки, заказчикам из других областей отправляли с помощью сервиса почтовых отправок. Ежемесячно злоумышленники сбывали около двух килограммов психотропов, получая от такой деятельности более 10 миллионов гривен в год.

Незаконный бизнес наладили четверо жителей столицы, в возрасте от 24 до 35 лет. Во время обысков у них были изъяты запрещенные вещества, цена которых на "черный рынок" превышает 3,5 млн грн. Злоумышленников задержали и сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили инспектора Лукьяновского СИЗО, который систематически продавал каннабис арестантам. Стоимость "товара" колебалась от 800 до 2100 гривен.

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