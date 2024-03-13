В Киеве разоблачили работника Лукьяновского СИЗО, продававшего арестантам наркотики. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили инспектора Лукьяновского СИЗО, который систематически продавал каннабис арестантам. Стоимость "товара" колебалась от 800 до 2100 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, младший инспектор следственного изолятора с целью личного обогащения систематически незаконно покупал каннабис для последующей продажи находящимся в СИЗО лицам. Используя свое служебное положение и будучи осведомленным о порядке прохождения контрольно-пропускного пункта, инспектор систематически проносил каннабис на территорию режимного учреждения с целью продажи", – рассказали в пресс-службе.

С января по март 2024 года было зафиксировано 5 эпизодов незаконного сбыта наркотиков. За одну дозу каннабиса злоумышленник получал от арестантов от 800 до 2100 грн.

Младшему инспектору ГУ "Киевский следственный изолятор" сообщили о подозрении по фактам приобретения, хранения и сбыта на территории режимного учреждения наркотических средств удерживаемым лицам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева разоблачили парня, который делал закладки с наркотиками и психотропами на кладбище. Во время обысков по месту жительства у злоумышленника обнаружили амфетамин, мефедрон и каннабис.

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