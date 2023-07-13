В Киеве разоблачили злоумышленников, продавших имущество госпредприятия на 24 млн грн. Фото

Правоохранители Киева сообщили о подозрении организованной преступной группе. Злоумышленники незаконно отчуждали семь объектов недвижимого имущества государственного предприятия в Голосеевском районе на сумму более 24 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, было установлено, что одним из организаторов мошеннической схемы оказался работник государственного предприятия, 54-летний киевлянин. Он подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности своего места работы. Его подельники сумели подделать документы от имени бывшего директора госпредприятия, позволявших отчуждать имущество государства.

"Фигуранты изготовляли поддельные официальные документы. Это, в частности, инвестиционные договоры на проведение ремонтных работ нежилых помещений государственного предприятия, акты приемки-передачи помещений и техническую документацию объектов, находящихся на балансе соответствующего предприятия. В дальнейшем они продавались. По такой "схеме" злоумышленники незаконно завладели семью объектами на сумму более 24 миллионов гривен", – уточнили в полиции.

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли документы, инвестиционные договоры, копии технических паспортов, чистые бланки с оттисками печатей и другие доказательства.

Четверым организаторам преступной группы и еще пяти ее участникам сообщили о подозрении в совершении преступлений по 6 статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, за организацию легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник под предлогом оформления единовременной материальной помощи получил доступ к банковскому счету гражданки и завладел ее средствами в размере около 350 тысяч гривен.

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