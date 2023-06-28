Полицейские Киева разоблачили злоумышленника, который "оформил" женщине единовременную помощь и снял с ее счета около 350 тыс. грн. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник под предлогом оформления единовременной материальной помощи получил доступ к банковскому счету гражданки и завладел ее средствами в размере около 350 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что 29-летний мужчина создал Telegram-канал, в котором разместил объявление о том, что украинцы могут получить одноразовую материальную помощь в размере 6 тысяч гривен. Он закрепил виртуальную форму для заполнения анкетных данных и реквизитов банковских карт. Потерпевшая заполнила анкету, в которой указала данные собственного банковского счета, после чего аферист завладел денежными средствами гражданки в размере около 350 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали мошенника в Харьковской области. Во время обыска по месту жительства подозреваемого следователи изъяли мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты мобильных операторов, флэш-накопитель, жесткий диск и компьютер.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах и путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелец жилья сейчас находится за границей.

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