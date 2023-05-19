В Киеве разоблачили двух братьев, организовавших семейный "бизнес" по продаже наркотиков. Фото и видео

В Киеве полицейские задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к выращиванию и продаже каннабиса. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 250 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, "бизнесменами" оказались двое братьев, жителей Киева и Киевской области, 1991 и 2001 годов рождения. Родственники обустроили в арендованном гараже лабораторию, где выращивали наркосодержащие растения – коноплю.

"Мы установили, что они оборудовали нарколабораторию специальным светом, приборами для поддержания необходимой влажности, температуры и питания растений минеральными удобрениями. После чего уже из готовых кустов нарушители изготавливали наркотические средства, фасовали их и сбывали клиентам через почтовые отделения. магазин", – уточнили в полиции.

Во время обысков правоохранители нашли и обнаружили 18 кустов конопли, оборудование для выращивания растений, фильтры, курительные устройства, весы, черновые записи, приборы для фасовки и зип-пакеты. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотических средств составляет около 250 тысяч гривен.

По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили дежурного наркосбытчика. Злоумышленник прятал каннабис в гипсовые "камни" и распространял методом так называемых закладок.

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