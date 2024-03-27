В Киеве разоблачили "волонтерку", которая присвоила почти 1 млн грн пожертвований украинцев на ВСУ. Фото и подробности

Правоохранители разоблачили жительницу Киева, которая, по данным следствия, присваивала добровольные пожертвования на Вооруженные силы Украины. В общей сложности, злоумышленница "заработала" почти один миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора Украины и полиции Днепропетровщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемая – администратор известного Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным. Для перечисления денег на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры псевдоволонтер указывала реквизиты своих банковских карт. После чего присваивала добровольные пожертвования и тратила на свои нужды", – рассказали правоохранители.

Как отметили в полиции, злоумышленницей оказалась жительница 24-летняя столицы – в общей сложности она присвоила почти 1 миллион гривен. По факту незаконного использования благотворительных пожертвований во время военного положения открыто уголовное производство, а киевляне сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили чиновников Харьковской областной военной администрации на хищении 15,2 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Среди подозреваемых руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.

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