В Киеве разоблачили супругов, которые "продали" товаров на около 100 тыс. грн. Фото и видео

В Киеве задержали семейную пару, подозреваемую мошенничестве. Предварительно, супруги создавали фейковые интернет-магазины из разных аккаунтов и обманывали покупателей на сумму около 100 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие восемь лет злоумышленники могут провести в тюрьме (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По словам правоохранителей, они разоблачили и задержали сорокалетних супругов, которые в течение года обманули людей из разных областей Украины на сумму около 100 тысяч гривен.

"В полицию поступали сообщения от граждан о том, что интернет-магазин брендовых товаров после полной подписки не присылал товар и не возвращал средства. Как выяснили полицейские, семейная пара создавала из разных аккаунтов в Instagram страницы и удачно проведя несколько "операций" блокировала их из-за большого количества жалоб обманутых покупателей. Банковские карточки, на которые поступали средства, оформляли на граждан, рассчитываясь с ними спиртным. В настоящее время известно о по меньшей мере 9 потерпевших", – рассказали в пресс-службе.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. В ходе досудебного расследования злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция ликвидировала разветвленную мошенническую сеть, участники которой присвоили деньги со счетов более 10 тысяч граждан. Правоохранители разоблачили 56 злоумышленников, которые рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах украинцев.

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