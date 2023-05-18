Нацполиция разоблачила более 50 мошенников, присвоивших 15 млн грн со счетов украинцев. Фото и видео

Национальная полиция ликвидировала разветвленную мошенническую сеть, участники которой присвоили деньги со счетов более 10 тысяч граждан. Правоохранители разоблачили 56 злоумышленников, которые рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах украинцев.

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Об этом сообщили на сайте Нацполиции. Отмечается, что для ликвидации масштабной преступной схемы была проведена спецоперация, в которой приняли участие более 500 сотрудников полиции.

По информации правоохранителей, злоумышленники получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 миллионов гривен.

В ходе расследования было установлено 11 сообществ: злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. "Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу "подработки": желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан", - отметили в Нацполиции.

Злоумышленники маскировали фишинг разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном - бытовой техники. Также мошенники искали потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках, писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, куда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагали ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.

Таким образом информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становилась известна злоумышленникам. В дальнейшем они "выводили" деньги граждан на подконтрольные счета.

"По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 миллионов гривен, однако окончательная сумма ущерба будет установлена во время расследования. Сотрудники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц, а затем провели обыски за местами жительства фигурантов в 20 областях Украины", – сообщили в полиции.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят материалы для объявления подозрения злоумышленникам.