В Киеве разоблачили сторонника московской церкви, распространявшего прокремлевскую пропаганду антисемитского толка. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили ярого сторонника московской церкви. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду антисемитского толка и ставил под сомнение существование украинской государственности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киберспециалисты Службы безопасности в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность очередного пророссийского интернет-агитатора. Злоумышленник через социальные сети распространял фейковые видеоматериалы и сообщения о теории мирового сговора семитов и ставил под сомнение существование украинской государственности", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности отметили, что 37-летний волынянин арендует жилье в столице и является ярым сторонником московского патриархата. Он информационно поддерживал акции верующих и монахов УПЦ МП, препятствующих работе комиссии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Используя псевдоним "Скиф", мужчина создал и администрировал сеть собственных аккаунтов в социальных сетях Facebook, TikTok, "ВКонтакте". Он распространял кремлевские нарративы, в частности антиукраинского и ксенофобского направления. Общая аудитория пропагандиста составляла почти 20 тысяч человек.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника были обнаружены электронные гаджеты с доказательствами противоправной деятельности в пользу страны-агрессора. По факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ в Украине открыто уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к Владимиру Путину о признании "Л/ДНР". Кроме того, он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск страны-террориста РФ и призывал помогать им.

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