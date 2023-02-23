В Киеве разоблачили схему переправки уклонистов через границу: среди злоумышленников работники 5 больниц. Фото

Правоохранители разоблачили работников 5 столичных медучреждений, организовавших схему переправки уклонистов за границу. Стоимость "справки" с фальшивым диагнозом составляла 3 тыс. долларов США с человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам может грозить до девяти лет лишения свободы.

"Участники преступной группы из 15 человек, в частности, медики 5 столичных больниц, разработали механизм фальсификации документов, подтверждающих якобы наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний. Фальшивые диагнозы предоставляли основания для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы. Таким образом устранялись препятствия. пересечения ими государственной границы Украины", – рассказали в прокуратуре.

Злоумышленники подыскивали желающих избежать мобилизации, а члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по проверке состояния военного учета изготовляли необходимые документы.

"Также участники схемы обсуждали с заказчиками "диагнозы" и фиктивно оформляли пребывание этих лиц на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составила 3 тыс. долларов США с человека", – добавили в прокуратуре.

Злоумышленников разоблачили во время подготовки документов для трех себе призывного года и получения от них денег. Один из "клиентов" действовал под контролем правоохранителей, на основании этих документов осуществил беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.

Были проведены 35 обысков, в ходе которых выявили денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, черновые записи, переписку с мобильных телефонов, сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов. Подозрение в незаконной переправке лиц через границу сообщили 7 злоумышленникам. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших канал переправки призывников через границу Украины. Стоимость "услуг" колебалась от 10 до 12 тысяч долларов США.

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