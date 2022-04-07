В Киеве разоблачили схему переправки призывников через границу: услуга стоила 30 тыс. гривен

Олег Тимченко
Криминал
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За переправку одного призывника 'дельцы' просили 30 тыс. гривен

В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконной переправки призывников через государственную границу. Стоимость услуги для одного человека составляла 30 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

"Было установлено, что злоумышленники, один из которых – волонтер, разместили на одном из популярных интернет-ресурсов объявление об оказании услуг призывникам по выезду за границу с целью уклонения от военной службы. Во время телефонного разговора "дельцы" просили у "клиентов" прислать им предоплату в размере от 15 тыс. грн. А также фотокопию паспорта и военного билета. Стоимость услуги по незаконному пересечению границы составила 30 тыс. грн.", – рассказали в прокуратуре.

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Во время обысков правоохранители нашли и изъяли у злоумышленников банковские карты, на которые перечислялись деньги, а также средства связи.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

По фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области правоохранители задержали пять человек, причастных к нелегальной переправке военнообязанных мужчин через границу. Двое из них – организаторы преступной схемы, а остальные – "туристы", которые решили ею воспользоваться.