В Киеве разоблачили схему переправки призывников через границу: услуга стоила 30 тыс. гривен

В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконной переправки призывников через государственную границу. Стоимость услуги для одного человека составляла 30 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

"Было установлено, что злоумышленники, один из которых – волонтер, разместили на одном из популярных интернет-ресурсов объявление об оказании услуг призывникам по выезду за границу с целью уклонения от военной службы. Во время телефонного разговора "дельцы" просили у "клиентов" прислать им предоплату в размере от 15 тыс. грн. А также фотокопию паспорта и военного билета. Стоимость услуги по незаконному пересечению границы составила 30 тыс. грн.", – рассказали в прокуратуре.

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Во время обысков правоохранители нашли и изъяли у злоумышленников банковские карты, на которые перечислялись деньги, а также средства связи.

По фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области правоохранители задержали пять человек, причастных к нелегальной переправке военнообязанных мужчин через границу. Двое из них – организаторы преступной схемы, а остальные – "туристы", которые решили ею воспользоваться.